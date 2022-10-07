İsmail İncekara kimdir? İsmail İncekara öldü mü?
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Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki, İsmail İncekara kimdir? İsmail İncekara öldü mü? Merak ediliyordu. İşte, İsmail İncekara vefat mı etti? Yanıtı...
İsmail İncekara kimdir? Kurtlar Vadisi dizisinde İplikçi Nedim karakterini canlandıran İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti. Peki, İsmail İncekara kimdir? İsmail İncekara öldü mü? Merak ediliyordu. İşte, İsmail İncekara vefat mı etti? Yanıtı haberimizde...
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?
İsmail İncekara; 1950, Bursa doğumlu Türk tiyatro sanatçısıdır.
1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazanmıştır. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu adlı sinema filmleri, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Hayat Bağları adlı diziler yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
Sahip olduğu ödüller
Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu- Özel Hayatlar, 2001
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
- Hamlet : William Shakespeare - Cef Tiyatro - 2012
- Ve Hep Birlikte Soldan Çıkarlar : Kerem Kurdoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
- Kod Adı Kongo : Mürsel Yaylalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
- Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
- Tartüfe : Molière - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2006
- Otopark Cinayetleri : Raşit Çelikezer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
- Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
- Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
- Ayışığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
- Kadı : Ülkü Tamer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
- IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
- Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
- Küçük Burjuvalar : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
- Kedi Oyunu : Istvan Örkeny - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
- Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert\Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
- Gardiyan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
- Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
- Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
- Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
- Tohum Ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
- Toprağı Bol Olsun : Branislav Nusiç - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
- Sahibinin Sesi : Sevim Burak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
- Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Komedi Sanatı : Eduardo de Filippo - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Kızılderililer : Arthur Kopit - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Julius Caesar: William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
- Şen Kadınlar : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1983
- İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
- İki Efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982
- Kül Kedisi : Wilhelm Grimm\Jacop Grimm - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
- Kösem Sultan (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
- Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
- Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
- Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
- Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
- Kurnaz Avukat : Pierre Pathelin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
- Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
Rol aldığı bazı sinema filmleri
- Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
- Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
- Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
- Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
- Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
- Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
- Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
- Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
- Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik
Rol aldığı bazı dizi filmler
- Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
- Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
- Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
- Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
- Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim
- Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep
- Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999
- Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal
- Melek Apartmanı - 1995
- Eylül - 1987
- Kırık Hayatlar - 1986
- Duvardaki Kan - 1986