21 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla bakanlıklara bakan yardımcıları atandı. Atamalar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri olan İsmail İlhan Hatipoğlu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim, hangi görevlerde bulundu?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan İsmail İlhan Hatipoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu kaç yaşında, nereli, eşi kim, hangi görevlerde bulundu?

İSMAİL İLHAN HATİPOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail İlhan Hatipoğlu 1968 Karaman Doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur.

1992 – 2000 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörü olan Hatipoğlu 2000 – 2003 arasında başkontrolör olarak görev aldı.

2003–2005 yıllarında Gelirler Genel Müdüdürlüğü'nde daire başkanı, 2005 -2007 arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı/ Gelirler Kontrolörleri Başkanı, 2007– 2009 arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, 2009 – 2016 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü ve ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerini yürüttü.

Hatipoğlu daha sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği de yaptı.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ileHazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.