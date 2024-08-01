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İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek?

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Suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman olacağı merak edilirken İsmail Haniye nereye defnedileceği araştırılıyor. Hamas lideri İsmail Haniye haberleri ve neden öldürüldüğü gündeme geliyor. Peki, İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman?

Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrasında uğradığı suikast sonucu öldürülmesi kamuoyunda infiale neden oldu. İsmail Haniye neden öldürüldüğü ve cenazesi nereye defnedileceği merak ediliyor. İsmail Haniye haberleri detaylardadır…

İSMAİL HANİYE CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sonrası suikasta kurban giden Hamas lideri İsmail Haniye için ilk cenaze töreni başkent Tahran'da düzenlendi. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Hamaney'in kıldırdığı törene katılan on binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı. Törenin ardından Haniye'nin naaşı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek?

CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI

Suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için ilk cenaze töreni ise İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi. İran'ın dini lideri Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazının ardından törene katılan on binlerce kişi hep bir ağızdan "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı.

Cenaze töreni sonrasında İsmail Haniye'nin naaşı defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Hamas'tan yapılan açıklamada "İsmail Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Doha'ya nakledilecek. Cuma günü Katar'ın başkentinde defnedilecek" ifadeleri yer almıştı.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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