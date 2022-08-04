İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu biyografisi!
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu rol aldığı dizi ve filmlerden dolayı adından sıkça bahsediliyor. İsmail Hacıoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli?
Türk sinema ve dizi oyuncusu olan İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Oynadığı diziler ve filmler sayesinde gündeme gelen İsmail Hacıoğlu kimdir araştırılıyor. İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?
İsmail Hacıoğlu,1985, İstanbul Türk sinema ve dizi oyuncusu. Oyunculuğa ilkokul 5 deyken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.
Özel hayatı
Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi.
Sahip olduğu ödüller
16 Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan
40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur
Rol aldığı bazı tiyatro oyunları
Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Filmografisi
- 2001 Bana Şans Dile - Çağlar
- 2003 Karşılaşma - Osman
- 2005 Anlat İstanbul - Fiko
- 2006 Sınav - Mert
- 2007 Kabadayı - Murat
- 2008 Hoşçakal Güzin - Serkan
- 2009 Vali - Sarp Uçar
- 2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali
- 2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel
- 2009 Sonsuz -Volkan
- 2010 Çakal - Akın
- 2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin
- 2013 Meryem - Murat
- 2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan
- 2015 Kafes - Mehmet Sipahi
- 2017 Ayla (film) - Süleyman Dilbirliği
Televizyon dizileri
- Koçum Benim (2002)
- Bir İstanbul Masalı (2003-2005)
- Beyaz Gelincik (2005-2007)
- Sinekli Bakkal (2007)
- Gece Sesleri (2008)
- Şüphe (2011)
- Firar (2011)
- Osmanlı Tokadı (2013)
- Zeyrek ile Çeyrek (2015)
- Kayıt Dışı (2017)