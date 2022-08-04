İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç yaşında ve nereli? İsmail Hacıoğlu biyografisi!

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İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu,1985, İstanbul Türk sinema ve dizi oyuncusu. Oyunculuğa ilkokul 5 deyken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Özel hayatı

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı. Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya ile evlendi.

Sahip olduğu ödüller

16 Sadri Alışık Ödülleri "yılın en iyi erkek oyuncusu" Çakal (film) - Erhan Kozan

40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu" Karşılaşma (film) - Ömer Kavur

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Dokuz Ay Son Gün : Sermiyan Midyat -Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Filmografisi

2001 Bana Şans Dile - Çağlar

2003 Karşılaşma - Osman

2005 Anlat İstanbul - Fiko

2006 Sınav - Mert

2007 Kabadayı - Murat

2008 Hoşçakal Güzin - Serkan

2009 Vali - Sarp Uçar

2009 Gökten 3 Elma Düştü - Ali

2009 Başka Semtin Çocukları - Veysel

2009 Sonsuz -Volkan

2010 Çakal - Akın

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak - Ekin

2013 Meryem - Murat

2015 Sonsuz Bir Aşk - Volkan

2015 Kafes - Mehmet Sipahi

2017 Ayla (film) - Süleyman Dilbirliği

Televizyon dizileri