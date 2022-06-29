İsmail Hacıoğlu kimdir? İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi! İsmail Hacıoğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İsmail Hacıoğlu merak konusu oldu. İşte İsmail Hacıoğlu hakkında merak edilen İsmail Hacıoğlu kimdir, İsmail Hacıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Kasım 1985

(36 yaşında)

İstanbul

Boy: 1,86 m

Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. Aynı zamanda iki sezon tiyatro da yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. Ancak ilk sınıftan ayrıldı. Dokuz Ay Son Gün adında bir oyunda rol aldı.

Hacıoğlu 2010 yılında oyuncu Vildan Atasever ile evlendi.

Çift 21 Ocak 2015 tarihinde boşandı.

Hacıoğlu, 5 Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile evlendi.

Çiftin Yemin adında bir kızı var. Kumarki ve Hacıoğlu Temmuz 2020'de boşandılar.