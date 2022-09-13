Mahkum dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşıyor iddialarıyla gündeme gelmişti. Peki, İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz sevgili mi? Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ile sevgili mi? İşte detaylar...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı her projedeki başarısıyla adından söz ettiren Aslıhan Gürbüz'ün aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki, İsmail Hacıoğlu Aslıhan Gürbüz sevgili mi? Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu ile sevgili mi? Detaylar haberimizde...

İSMAİL HACIOĞLU ASLIHAN GÜRBÜZ SEVGİLİ Mİ?

İsmail Hacıoğlu oyuncu Merve Dizdar ile ilişkisini noktaladıktan sonra Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikilinin fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.