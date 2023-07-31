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İsmail Güneykaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Güneykaya'nın hayatı!

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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan İsmail Güneykaya hakkında İsmail Güneykaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Güneykaya'nın hayatı merak ediliyor.

İsmail Güneykaya kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan İsmail Güneykaya hakkında İsmail Güneykaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İsmail Güneykaya'nın hayatı merak ediliyor. Detaylar...

İSMAİL GÜNEYKAYA KİMDİR?

Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Eğitim Komutanı olarak görev yapmaktadır.

Havacı Pilot Korgeneral Güneykaya, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Korgeneral İsmail Güneykaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı iken, 19 Ağustos 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

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