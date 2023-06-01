Açık oturum programlarına da katılan İsmail Dükel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, İsmail Dükel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda? İsmail Dükel ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İsmail Dükel geliyor. Peki, Gazeteci İsmail Dükel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Gazeteci İsmail Dükel'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

İSMAİL DÜKEL KİMDİR?

1960'ta Ankara'da doğan İsmail Dükel, gazeteciliğe 1979'da Ankara'da Rüzgaârlı Sokak'ta eski ismi Ulus olan Barış Gazetesinde başladı. Ankara'da birçok gazetelerde çalışan İsmail Dükel, Kanal Türk, Kanal E'de 4,5 seneye dek Ankara Haber Müdürlüğü yaptı ve kuruculuğunu üstlendiği Kanal Biz'de de 13 ay kadar Ankara Haber Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2 buçuk sene devam eden işsizlik döneminin ardından "Gazete 5" adındaki bir internet sitesinde beş ay kadar çalıştı. 2012'de Yurt Gazetesi'nde "Meclis kulisi" adında köşe yazmaya başladı. Yurt Gazetesi'nden ayrılmasının ardından 2013'te Taksim Gezi olayları başladıktan birkaç gün sonra Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in davetinin ardından Genel Yayın Yönetmeliğini Hakan Aygün'ün yaptığı Halk Tv'de çalışmaya başladı.

İsmail Dükel şimdilerde CNN Türk başta olmak üzere bazı kanallarda açık oturum programlarına ve siyaset programlarına konuk olarak katılmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İsmail Dükel'in Twitter'da 317 bin takipçisi bulunmaktadır.