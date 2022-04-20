Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecek, enflasyonist ortam artarak gidecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Daha son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Çin'deki karantina durumunun ortaya koyduğu bir gerçek ki dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Enflasyonist ortam artarak gidecek. Onun için firmalarımızı bu konuda tedbir almaları gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları da elzemdir" dedi.

Prof. Dr. Demir, Savunma Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Demir, ihracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdikleri için salt ticaret konusu olarak görmediklerini belirterek, "Çünkü yaptığımız çeşitli temaslarda bizlerin de vurguladığı savunma sanayii konusunun sırf ticari bir konu olmadığını söylüyor ve çeşitli tecrübelerle de alanda görüyoruz. Bu konuda muhatap ülkenin uluslararası konjektördeki durumu ilişkileri ülkemizde ilişki seviyesi ve finansal kaynaklara erişme durumu gibi birçok faktörün burada etkili olduğunu defalarca gözlemledik" diye konuştu.

Türkiye'nin dünya ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerinin altını çizen Demir, yeni stratejiler ve yeni yaklaşımların oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecek, enflasyonist ortam artarak gidecek"

Bölgede ve dünyada artan çatışma ortamının, emtia fiyatlarındaki artışın ve salgın hastalıklar gibi gelişmelerin ihracat ortamını yeniden şekillendireceğini vurgulayan Prof. Dr. Demir şöyle devam etti:

"Daha son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Çin'deki karantina durumunun ortaya koyduğu bir gerçek ki dünyada tedarik zinciri olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Enflasyonist ortam artarak gidecek. Onun için firmalarımızı bu konuda tedbir almaları gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları da elzemdir. Bugün alınan önlemler yarın hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabetçi teklifler oluşturma ve ürünler ortaya koymada bize yardımcı olacaktır."

"Avrupa'da önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır"

Prof. Dr. Demir, Türk ürünlerinin dünyada görünmeye ve kullanılmaya başlanmasını ve artan ilgiyi gördüklerini bildirerek, "Orta Doğu önemli pazarımız. Orta Asya, Güneydoğu Asya ile ilgili önemli gelişmeler var. İlginç şekilde Avrupa'dan ilgiler başlamıştı. Son gelişmelerle beraber çeşitli Avrupa ülkelerinde savunma harcamalarına olan ilgi ve buradaki önemli artışların olması beklentisiyle beraber orada da çok önemli bir pazar yakalayacağımız muhakkaktır" açıklamasında bulundu.