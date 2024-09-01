İsmail, genç yaşından itibaren futbolun içinde büyümüş ve Bursaspor'un altyapısında kendini geliştirmiştir. Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak değerlendirilen İsmail Çokçalış, oyun zekası ve performansı ile dikkat çekiyor. Peki, İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

İsmail Çokçalış 21 Haziran 2000 doğumludur. Türk profesyonel futbolcudur. Sağ bek mevkiinde görev almaktadır. Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giymektedir.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KARİYERİ HAKKINDA

İsmail Çokçalış, futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Bursaspor altyapısında başlamıştır. Bursaspor'un A takımında forma giydikten sonra Süper Lig ve 1. Lig'de çeşitli takımların dikkatini çekmiştir. Güçlü savunma yetenekleri, hızı ve oyun okuma becerisiyle genç yaşında potansiyelli bir futbolcu olarak görülmektedir.