Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, son zamanlarda en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından internet üzerinde İsmail Çobanoğlu kimdir? Soruları araştırılıyor. Peki, İsmail Çobanoğlu kimdir? Türk büyükelçisi İsmail Çobanoğlu kim? İsmail Çobanoğlu hayatı ve biyografisi!

15 Eylül 2022 tarihinde T.C. Hartum Büyükelçisi olarak göreve başlayan İsmail Çobanoğlu hakkında birçok detay, vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılmakta. Özellikle yaşanan olaylar sebebiyle İsmail Çobanoğlu kimdir? Sorusu konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İsmail Çobanoğlu kimdir? Türk büyükelçisi İsmail Çobanoğlu kim? İsmail Çobanoğlu hayatı ve biyografisi!

İSMAİL ÇOBANOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1993 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılında İngiltere'de Reading Üniversitesi'nde "Uluslararası İşletme ve Ekonomik Kalkınma" alanında; 1997 yılında ise Kanada'da Carleton Üniversitesi'nde "Uluslararası İlişkiler" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Bu dönemde ayrıca İtalya'da Johns Hopkins Üniversitesi'nin "Uluslararası İlişkiler" lisans üstü diploma programını tamamladı.

1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. T.C. Minsk Büyükelçiliği (2000-2002), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliği (2002-2005), Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği (2007-2011) ve T.C. Vaşington Büyükelçiliği'nde (2013-2017) muhtelif kademelerde görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Irak Genel Müdür Yardımcılığında, 2017-2018 yılları arasında ise Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığında Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2019-2022 döneminde Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

15 Eylül 2022 tarihinde T.C. Hartum Büyükelçisi olarak göreve başlayan İsmail Çobanoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.