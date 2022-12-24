İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yaşamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli? İsmail Çataklı hayatı ve biyografisi nedir?

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2014'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2016 yılında Kilis Valisi olarak atandı, 2017-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Peki, İsmail Çataklı kimdir? İsmail Çataklı kaç yaşında, nereli? İsmail Çataklı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL ÇATAKLI KİMDİR?

İsmail Çataklı, (d. 1974, Yapraklı, Çankırı) Türk bürokrat.

Çankırı İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Mesleki Kariyeri

1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1997 yılında (8) ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Afyon–Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Acıgöl (2000-2001), Kiğı (2001-2003), Çermik (2003-2005) ve Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı. 2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu.

2012 yılında (6) ay süreyle "Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Tehdit Altındaki Kişilerin Can Güvenliğinin Sağlanması" konusunda araştırmalarda bulunmak üzere ABD'de bulundu. 2013 yılında TBMM'de Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu'nda (6) ay süreyle Uzman olarak görev yaptı.

2014'te Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2016 yılında Kilis Valisi olarak atandı, 2017-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

8 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.