İsmail Altunsaray kimdir? Kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? 4 Haziran Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kimdir? - Haberler

4 Haziran Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu İsmail Altunsaray kimdir? İsmail Altunsaray kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? İsmail Altunsaray evli mi? İsmail Altunsaray tüm şarkılarının isimleri nelerdir?

İSMAİL ALTUNSARAY KİMDİR?

İsmail Altunsaray (d. 19 Ağustos 1980, Kırşehir), Bozlak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Türk saz ve ses sanatçısı.

19 Ağustos 1980 tarihinde Halil İbrahim ve Kevser Altunsaray'ın oğlu olarak Kırşehir'de doğan İsmail Altunsaray, 12 yaşında bağlama çalmaya başladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazandıktan sonra öğrenimi boyunca kendi üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversite ve toplulukların ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldı. 2002 yılında konservatuvar eğitimini tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi'ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı.

2002 yılında konservatuvar eğitimini tamamlayan Altunsaray, 2003 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi'ne akitli sanatçı olarak kabul edildi. Bu dönemde çeşitli televizyon ve radyo programlarında icracı ve solist sanatçı olarak yer aldı.

2005 yılında Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı'nda lisansüstü eğitimini başarıyla tamamladı.

İTÜ Halk Bilimleri ve Sanatları Kulübü'nün 2006 yılından beri düzenlemekte olduğu; Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Erkan Oğur gibi ustaların da katılımıyla gerçekleşen "İTÜ Bağlama Günleri" etkinliğinde solo performanslar gösterdi.

2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin (TİKA) desteğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri adını taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı'nda Teşvik Ödülü aldı.

Altunsaray, 22 Nisan 2009 tarihinde Avrupa'nın en prestijli konser salonlarından Berliner Philharmoniker Chamber Music Hall'da, Bozlak ve Flamenko sentezinin başarıyla gerçekleştiği bir konsere imza attı. Alla Turca: Orient and Occident Meet for a Cultural Dialogue of Instruments and Voices başlıklı konserde, kendisine kopuz ve perdesiz gitarda Erkan Oğur ile İspanyolların dünyaca tanınmış flamenko gitaristi Paco Peña ve geleneksel anlamda dünyaca tanınmış vokallerinden biri olan Miguel Ortega eşlik etti.

5 Şubat 2011 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen, Bozlak'tan Flamenko'ya İki Gözden Bir Damla adlı konserde İsmail Altunsaray, Ulusal Cordoba Flamenko Ödülü almış İspanyol sanatçı Ye Ye De Cadiz ile beraber başarılı bir performans sergiledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde 2009-2011 yılları arasında "THM Repertuvarı Öğretim Görevlisi" olarak görev yapan İsmail Altunsaray, Anadolu müzik kültürüne sahip çıkarak Türk halk müziğinde ekol olmuş birçok ustanın haklarını titizlikle savunan Kalan Müzik şemsiyesi altında 21 Eylül 2011 tarihinde İncidir adlı albümünü çıkarmıştır.

Anadolu Abdalları'nın-Ustaların diyarı Kırşehir'de doğup büyümüş olan İsmail Altunsaray, Abdal aşiretine mensup olmamasına rağmen Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi efsanelerden feyz alarak sanatını, bağlama ve vokal icrasını ve tavrını geliştirmiş, konservatuvarda aldığı nazari bilgiler ile harmanlayarak hem alaylı hem mektepli nadir sanatçılar arasına girmiştir. Bu özelliği ile Neşet Ertaş ekolünün yeni kuşak içindeki onlarca temsilcisinden bir adım öne çıkmıştır.

İsmail Altunsaray 4 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

ALBÜMLERİ

İncidir : Kalan Müzik : 2011

Derkenar : Kalan Müzik : 2016

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