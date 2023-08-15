İlk islami kart olarak tanıtılan Tayyab, Türkiye'de kullanıma açıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından İslami kartın detayları merak konusu oldu. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşımı yapılan kartın özellikleri araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından islami kartın avantajları araştırılmaktadır. Peki, İslami kart nedir? İslami kart özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

İSLAMİ KART NEDİR?

Sosyal medyada islami kart paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Tayyab adındaki bankacılık kartı, ilk islami kart olarak tanıtıldı. Tayyab'ın resmi İnstagram sayfası üzerinden yapılan paylaşımda, "İlk islami kartınızı bugün sipariş edin ve paranızı bereketlendirin" mottosu yer aldı. İlk islami kart, kullanıcılar arasında gerçekleştireceği Umre çekilişi ve Otosadaka hizmetleriyle dikkat çekiyor.

İlgili Haberler

İSLAMİ KART ÖZELLİKLERİ NELER?

İslami kart olarak tanıtılan Tayyab, fiziksel ve sanal kart olarak iki çeşide ayrılmıştır. İsmiyle dikkat çeken kartın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Müslümanların günlük İslami yaşamlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve katkıda bulunmak amacıyla hizmete açıldıkları ifade edilmektedir. İslami kartın uygulamasında kredi kart işlemlerinin yanı sıra namaz vakitleri ve islami makaleler yer almaktadır.