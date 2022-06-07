İslam Memiş kimdir? İslam Memiş kaç yaşında, nereli? İslam Memiş'in uzmanlık alanı nedir? - Haberler

1980 yılında dünyaya gelen Ordulu olan Memiş, altın ve para piyasaları uzmanıdır. Peki, İslam Memiş kimdir? İslam Memiş kaç yaşında, nereli? İslam Memiş'in uzmanlık alanı nedir? İslam Memiş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan İslam Memiş 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Memiş, altın ve para piyasaları uzmanıdır. İslam Memiş lisans eğitimini Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır.

İslam Memiş, sosyal medyada kendi hesabı üzerinden yaptığı finans analizleriyle ün kazanmıştır.

'Memiş Döviz A.Ş. kuyumculuk ve Altın Hizmetleri'adıyla işletmesi olan İslam Memiş,Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nda da uzmanlık yapmaktadır.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aynı zamanda çeşitli televizyon programında analizler yapıyor.

Evli olan İslam Memiş'in 2 kızı vardır.

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