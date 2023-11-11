Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ortak bildirisi nedir? İşte detaylar…

Yayınlanan bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınanırken, insani yardım girişine izin verilmesi gerektiği belirtildi. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ortak bildirisi nedir? İşte detaylar…

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE ARAP LİGİ OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ ORTAK BİLDİRİSİ NEDİR?

Bildiride İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunuldu. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de kötüleşen durum görüşüldü. Zirve sonrası ortak bildiri yayımlandı. Ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınandı. Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin vermesi çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunuldu. Liderlerin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını, savaş suçlarını, barbarca ve insanlık dışı katliamlarını da kınadıkları ifade edildi. Ayrıca Gazze'deki savaşın "meşru müdafaa" şeklinde tanımlanması ya da haklı gösterilmesi reddedildi.

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