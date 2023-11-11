İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar?
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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıldı. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar? İşte detaylar…
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dünya genelindeki Müslüman ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan bir uluslararası örgüttür. Peki, Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar? İşte detaylar…
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NEDİR, ÜYELERİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nin merkezi Riyad, Suudi Arabistan'da bulunmaktadır. Teşkilat, 1969 yılında İslam Konferansı Teşkilatı adıyla kurulmuş ve daha sonra 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adını değiştirmiştir.
İİT'nin üyeleri, İslam dünyasındaki çeşitli coğrafyalardan gelmektedir. Üye ülkeler arasında Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'dan Müslüman ülkeler bulunmaktadır. Her üye ülkenin İİT içinde bir temsilcisi vardır.
2023 itibariyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi vardır. Bu ülkeler şunlardır:
1. Afganistan
2. Cezayir
3. Bahreyn
4. Bangladeş
5. Benin
6. Brunei
7. Burkina Faso
8. Fas
9. Fildişi Sahili
10. Cibuti
11. Endonezya
12. İran
13. Irak
14. Ürdün
15. Katar
16. Kazakistan
17. Kuveyt
18. Kırgızistan
19. Lübnan
20. Libya
21. Maldivler
22. Malezya
23. Mali
24. Fas
25. Moritanya
26. Umman
27. Pakistan
28. Filistin
29. Katar
30. Suudi Arabistan
31. Senegal
32. Sierra Leone
33. Somali
34. Sudan
35. Suriye
36. Tacikistan
37. Tanzanya
38. Togo
39. Tunus
40. Türkiye
41. Türkmenistan
42. Uganda
43. Birleşik Arap Emirlikleri
44. Özbekistan
45. Yemen
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NE İŞ YAPAR?
İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında siyasi diyalogu güçlendirmek, ekonomik işbirliğini desteklemek, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği yapmak gibi çeşitli konularda faaliyet gösterir. Teşkilat, aynı zamanda İslam dünyasındaki çeşitli sorunlarla ilgili çözümler aramayı hedefler.