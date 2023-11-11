İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride Gazze'yi abluka altında tutan İsrail'e silah ihracatının durdurulması çağrısı yapıldı. Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar? İşte detaylar…

İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dünya genelindeki Müslüman ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan bir uluslararası örgüttür. Peki, Peki, İslam İşbirliği Teşkilatı nedir, üyeleri kimler, hangi ülkeler? İslam işbirliği teşkilatı ne iş yapar? İşte detaylar…

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NEDİR, ÜYELERİ KİMLER, HANGİ ÜLKELER?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)'nin merkezi Riyad, Suudi Arabistan'da bulunmaktadır. Teşkilat, 1969 yılında İslam Konferansı Teşkilatı adıyla kurulmuş ve daha sonra 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adını değiştirmiştir.

İİT'nin üyeleri, İslam dünyasındaki çeşitli coğrafyalardan gelmektedir. Üye ülkeler arasında Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'dan Müslüman ülkeler bulunmaktadır. Her üye ülkenin İİT içinde bir temsilcisi vardır.

2023 itibariyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi vardır. Bu ülkeler şunlardır:

1. Afganistan

2. Cezayir

3. Bahreyn

4. Bangladeş

5. Benin

6. Brunei

7. Burkina Faso

8. Fas

9. Fildişi Sahili

10. Cibuti

11. Endonezya

12. İran

13. Irak

14. Ürdün

15. Katar

16. Kazakistan

17. Kuveyt

18. Kırgızistan

19. Lübnan

20. Libya

21. Maldivler

22. Malezya

23. Mali

24. Fas

25. Moritanya

26. Umman

27. Pakistan

28. Filistin

29. Katar

30. Suudi Arabistan

31. Senegal

32. Sierra Leone

33. Somali

34. Sudan

35. Suriye

36. Tacikistan

37. Tanzanya

38. Togo

39. Tunus

40. Türkiye

41. Türkmenistan

42. Uganda

43. Birleşik Arap Emirlikleri

44. Özbekistan

45. Yemen

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI NE İŞ YAPAR?

İslam İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında siyasi diyalogu güçlendirmek, ekonomik işbirliğini desteklemek, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği yapmak gibi çeşitli konularda faaliyet gösterir. Teşkilat, aynı zamanda İslam dünyasındaki çeşitli sorunlarla ilgili çözümler aramayı hedefler.

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