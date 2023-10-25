Islak Hamburger tarifi! 24 Ekim MasterChef Islak Hamburger nasıl yapılır?
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Islak Hamburger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Islak Hamburger hazırladı. Peki, Islak Hamburger nedir? Islak Hamburger nasıl yapılır? Islak Hamburger nedir?
Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Islak Hamburger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Islak Hamburger nasıl yapılır? Islak Hamburger nedir? Islak Hamburger nasıl yapılır, Islak Hamburger yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Islak Hamburger yapıldı, evde klasik Islak Hamburger yapıldı! İşte en güzel Islak Hamburger!
- 4 hamburger ekmeği
Köftesi için
- 350 g kıyma
- 1 yumurta
- 4~5 dal maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- Sosu için
- 5 domates
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı ketçap
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
- Köfte için gerekli olan malzeme bir yoğurma kabında yoğurulur. İri parçalar koparılıp hamburger köftesi şekli verilir ve yağsız tavada pişirilir.
- Sosu için zeytinyağı haricindeği malzemeler blenderdan geçirilerek püre haline getirili. Zeytinyağı tavada ısıtılır, domatesli sos ilave edilerek kaynatılır.
- Hamburger ekmekleri ortadan ikiye kesilip pişen domatesli sosa batırılır ve içlerine köfteler yerleştirilir.
- Köftelerin pişirildiği tava iyice ıslatılarak yağlı kağıt koyulur. Hamburgerler ıslak fırın kağıdının üzerine konup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirilir.
- Hamburger köftesi fazla yoğurulmamalı,
- Köfte harcı buzdolabının normal bölümünde 15 dakika bekletilmeli,
- Harcın baharatları ölçülü bir şekilde kullanılmalı,
- Köfteler hafif sulu kalacak şekilde ızgarada pişirilmeli.