Islak Hamburger tarifi! 24 Ekim MasterChef Islak Hamburger nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Islak Hamburger hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Islak Hamburger hazırladı. Peki, Islak Hamburger nedir? Islak Hamburger nasıl yapılır? Islak Hamburger nedir?

Burger lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Islak Hamburger ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Islak Hamburger nasıl yapılır? Islak Hamburger nedir? Islak Hamburger nasıl yapılır, Islak Hamburger yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Islak Hamburger yapıldı, evde klasik Islak Hamburger yapıldı! İşte en güzel Islak Hamburger!

ISLAK HAMBURGER TARİFİ!

4 hamburger ekmeği

Köftesi için

350 g kıyma

1 yumurta

4~5 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı galeta unu

Sosu için

5 domates

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Köfte için gerekli olan malzeme bir yoğurma kabında yoğurulur. İri parçalar koparılıp hamburger köftesi şekli verilir ve yağsız tavada pişirilir. Sosu için zeytinyağı haricindeği malzemeler blenderdan geçirilerek püre haline getirili. Zeytinyağı tavada ısıtılır, domatesli sos ilave edilerek kaynatılır. Hamburger ekmekleri ortadan ikiye kesilip pişen domatesli sosa batırılır ve içlerine köfteler yerleştirilir. Köftelerin pişirildiği tava iyice ıslatılarak yağlı kağıt koyulur. Hamburgerler ıslak fırın kağıdının üzerine konup tavanın kapağı kapalı olarak ekmekler iyice yumuşayana kadar birkaç dakika pişirilir.

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