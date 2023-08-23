İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI: Az önce resmen açıklandı! İlanlar peş peşe gelmeye başladı
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İŞKUR TYP programıyla MEB'e bağlı okullara alınacak personeller için beklenti sona erdi. Birçok ilden peş peşe ilan gelmeye başladı. Başvurular alındıktan sonra kura çekimiyle atanacak kişiler belli olacak. 9 ay boyunca süreli çalışma imkanı sağlanacak. Gelen ilk ilanlara göre Şanlıurfa'da 2.500, Elazığ'da 500, Bingöl'de 354, Rize'de 48 kişi alınacak. İşte, İŞKUR TYP başvuru yolları ve açıklanan son ilanlar!
İşkur TYP başvuru işlemleri başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İŞKUR TYP ile personel alımı yapılıyor. MEB'e bağlı okullarda temizlik görevlisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri kapsamında KYK yurtlarına güvenlik görevlisi alımları yapılacak. İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla ilanlar paylaşılmaya başlandı.
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda merkez ve kırsal ilçelerdeki okullarda görevlendirilmek üzere TYP programı kapsamında 2 bin 4500 personel alınacak. Başvurular 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak.
İlçelere ayrılan kontenjan ise şu şekilde olacak:
Akçakale 165
Birecik 105
Bozova 60
Ceylanpınar 110
Eyyübiye 477
Halfeti 50
Haliliye 467
Harran 126
Hilvan 50
Karaköprü 210
Siverek 305
Suruç 130
Viranşehir 245
Bartın'da TYP kapsamında 9 ay süreyle çalışacak personeller için ilan geldi. İşe başvuru tarihleri 23-27 Ağustos olarak belirlendi. 29 Ağustos tarihinde ise 28 kişi için kura çekimi yapılacak. Alımlar Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'ne yapılacak.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Elazığ Valiliği bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 500 kişi istihdam edileceği duyuruldu. Daha önce TYP'den yaralanmış olan vatandaşlar da projeden tekrar faydalanabilecek.
Kırşehir İşkur İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenci yurtlarına TYP kapsamında 36 kişi alınacak. 19 yaşından gün almış olanlar başvuru yapabilecek. AKS sistemien göre aynı hanede toplam hane geliri asgari ücretin 1,5 katını aşan kişiler kuraya katılamayacak. Başvuularda son tarih 27 Ağustos 2023 olarak belirlendi.
Bingöl'de TYP ile 354 personel alınacağı duyuruldu. 25 Ağustos'ta başlayacak başvurular 4 gün sürecek. Ardından ail ve yedek adaylar için kura çekilişi yapılacak. Başvurular, İş-Kur İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak.
Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne TYP kapsamında toplam 48 kişi alınacak. Başvurular 27 Ağustos 2023 Pazar günü sona erecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ise 5 Eylül'de olacak. İşe girmeye hak kazanacak adaylar 14 Eylül 2023 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında çalışacak.
İŞKUR'un internet sitesihttp://www.iskur.gov.tr ile ALO 170'ten başvuru işlemleri tamamlanabilecek. İŞKUR e-Şube'ye giriş yaptıktan sonra yaşadığınız ildeki TYP ilanlarını sorgulayabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.
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