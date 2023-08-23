İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI: Az önce resmen açıklandı! İlanlar peş peşe gelmeye başladı

İŞKUR TYP programıyla MEB'e bağlı okullara alınacak personeller için beklenti sona erdi. Birçok ilden peş peşe ilan gelmeye başladı. Başvurular alındıktan sonra kura çekimiyle atanacak kişiler belli olacak. 9 ay boyunca süreli çalışma imkanı sağlanacak. Gelen ilk ilanlara göre Şanlıurfa'da 2.500, Elazığ'da 500, Bingöl'de 354, Rize'de 48 kişi alınacak. İşte, İŞKUR TYP başvuru yolları ve açıklanan son ilanlar!

İşkur TYP başvuru işlemleri başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala İŞKUR TYP ile personel alımı yapılıyor. MEB'e bağlı okullarda temizlik görevlisi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri kapsamında KYK yurtlarına güvenlik görevlisi alımları yapılacak. İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla ilanlar paylaşılmaya başlandı.

ŞANLIURFA'DA 2.500 KİŞİ ALINACAK

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda merkez ve kırsal ilçelerdeki okullarda görevlendirilmek üzere TYP programı kapsamında 2 bin 4500 personel alınacak. Başvurular 24 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

İlçelere ayrılan kontenjan ise şu şekilde olacak:

Akçakale 165

Birecik 105

Bozova 60

Ceylanpınar 110

Eyyübiye 477

Halfeti 50

Haliliye 467

Harran 126

Hilvan 50

Karaköprü 210

Siverek 305

Suruç 130

Viranşehir 245

BARTIN'DA 38 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Bartın'da TYP kapsamında 9 ay süreyle çalışacak personeller için ilan geldi. İşe başvuru tarihleri 23-27 Ağustos olarak belirlendi. 29 Ağustos tarihinde ise 28 kişi için kura çekimi yapılacak. Alımlar Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'ne yapılacak.

ELAZIĞ'DA 500 KİŞİ ALINACAK

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Elazığ Valiliği bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılmak üzere 500 kişi istihdam edileceği duyuruldu. Daha önce TYP'den yaralanmış olan vatandaşlar da projeden tekrar faydalanabilecek.

KIRŞEHİR'DE YURTLAR İÇİN 36 KİŞİ

Kırşehir İşkur İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenci yurtlarına TYP kapsamında 36 kişi alınacak. 19 yaşından gün almış olanlar başvuru yapabilecek. AKS sistemien göre aynı hanede toplam hane geliri asgari ücretin 1,5 katını aşan kişiler kuraya katılamayacak. Başvuularda son tarih 27 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

BİNGÖL'DE 354 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bingöl'de TYP ile 354 personel alınacağı duyuruldu. 25 Ağustos'ta başlayacak başvurular 4 gün sürecek. Ardından ail ve yedek adaylar için kura çekilişi yapılacak. Başvurular, İş-Kur İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak.

RİZE'DE TYP İLE 48 KİŞİ ALINACAK

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne TYP kapsamında toplam 48 kişi alınacak. Başvurular 27 Ağustos 2023 Pazar günü sona erecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi ise 5 Eylül'de olacak. İşe girmeye hak kazanacak adaylar 14 Eylül 2023 ile 13 Haziran 2024 tarihleri arasında çalışacak.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İŞKUR'un internet sitesihttp://www.iskur.gov.tr ile ALO 170'ten başvuru işlemleri tamamlanabilecek. İŞKUR e-Şube'ye giriş yaptıktan sonra yaşadığınız ildeki TYP ilanlarını sorgulayabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

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