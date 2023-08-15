İŞKUR TYP başvuru detayları büyük bir merak konusu haline geldi. Toplum Yararına Programı olarak bilinen TYP'ye yoğun ilgi var. Peki, İŞKUR TYP okul temizlik işçi alımı başladı mı? 2023 İŞKUR TYP okul personel alımı hangi illerde? İşte detaylar…

TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilanlar bulunuyor. Peki, İŞKUR TYP okul temizlik işçi alımı başladı mı? 2023 İŞKUR TYP okul personel alımı hangi illerde? İşte detaylar…

İŞKUR TYP OKUL TEMİZLİK İŞÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi pozisyonlarda istihdam sağlayacak. Binlerce kişinin istihdam edilmesi hedeflenen bu programlar, işsizlikle mücadeleye katkı sunmanın yanı sıra katılımcılara önemli deneyimler kazandırıyor. Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda gerçekleşecek. Ancak henüz alım ilanları resmi olarak duyurulmadı. Bu ilanların ve alım süreçlerinin gelişmeleri netleştikçe, detayları haberimizde paylaşacağız. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer önemli ayrıntıları öğrenmek isteyen adaylar, güncel bilgileri takip ederek fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilirler.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

5 ŞEHİR İÇİN 2165TYP PERSONEL ALIMI İLANLARI YAYIMLANDI

Az Önce İŞKUR üzerinde gelmiş olan duyuruya göre Ağustos ayı için 5 Şehir ilan yayımladı. Söz konusu duyuruya göre toplamda 2165 TYP personel alımı yapılacak. Personel Alımı yapılacak güncel şehir listesi şöyle;