İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 4-5-6 EYLÜL! MEB GSB ile İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları isim listesi! 81 şehirde alım yapılıyor

4,5,6 Eylül tarihli İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. MEB GSB ile İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. İŞKUR TYP programıyla başvuru yapan kişilerin iş sahibi olup olmadığı kura çekilişiyle belirleniyor. Çekiliş sonucuna göre 9 ay boyunca iş sahibi olunuyor. Haberimizden 4,5,6 Eylül İŞKUR TP kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşkur TYP kura sonuçları isim listesi 4,5,6 Eylül! MEB ile GSB'ye alınacak binlerce personel için çekilişler kaldığı yerden devam ediyor. Eylül ayında yapılacak çekilişler sonucunda, birçok ilde kurumlara atanacak personeller belli oluyor. Daha önce yapılan duyurularla Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Valilik bünyesine personel alımı yapılacağı belirtilmişti. İşte, 4,5,6 Eylül İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları isim listesi!

ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne TYP kapsamında 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 450 kişi için 4 Eylül Pazartesi günü çekiliş yapılacak. Sonuçlar gün içerisinde duyurulacak.

MARDİN TYP KURA SONUÇLARI

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

BATMAN TYP KURA SONUÇLARI

Batman genelinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik elemanı olarak 9 ay süreyle çalıştırılacak 420 kişi için kuralar çekilmeye başlandı.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İŞKUR TYP sonuçlarını başvuru yaptığınız ilgili kurumun sitesinden öğrenebilirsiniz. Örneğin; Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne veya Elazığ Valiliği'ne başvuru yaptıysanız ilgili kurumun sitesine girerek listelerin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz.

İŞKUR TYP kura sonuçlarını e-Devlet kapısından da öğrenebilirsiniz. T.C. Kimlik numaranızla giriş yaptıktan sonra başvurunuzun durumunu görüntüleyebilirsiniz.

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSMİ ÇIKANLAR NE YAPACAK?

Kura çekimi sonrası yayımlanan isim listelerinde adınız bulunuyorsa istenen evrakları hazırlamanız gerekiyor. Çoğu kurum Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, diploma fotokopisi, SGK Hizmet Döküm Belgesi, Adli Sicil Kaydı, İkametgah Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği gibi belgeler istemektedir. Belgelerin neler olacağına başvuru yaptığınız kurumun sonuç duyurusundan sonra ulaşabilirsiniz.

İlgili kurumun sitesinden sonucu kontrol ettikten sonra istenen evrakları ilgili kuruma belirlenen tarihler içerisinde teslim etmeniz gerekiyor.

MEB TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TYP, başvurusunda bulunmak için öncelikle İŞKUR portal sistemine üye olmanız gerekiyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz. İlanı bulduktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

İlgili Haberler