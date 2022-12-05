Sağlık Bakanlığı toplamda 85000 personel alacağını daha önce duyurmuştu. Başvuruların sona ermesinin ardından ilana başvuran adaylar Sağlık Bakanlığı personel alım kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Sağlık Bakanlığı hangi kadarlara personel alacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuruları sayfası kapandı ve başvurular sona erdi. Gözler Sağlık Bakanlığının personel alım kurasına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alım kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara personel alımı gerçekleştirecek? Detaylar haberimizde....

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için İŞKUR tarafından başlatılan süreç dün yani 2 Aralık 2022'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre kuraya katılacak ilk 85 bine girecek olan aday sayısı bu sayede belli olmuş olacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İŞKUR başvuru süreci sonunda kadroya alınacak personel sayısının iki katı yani 85 bin aday arasında yapılacak kura sonucuna göre kurayı kazanan adaylar sınavsız şekilde kadroya geçecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

42 bin 500 kişilik kadro kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak.