İŞKUR profil statüsü aktifleştirme nereden yapılır? İŞKUR profil statüsü aktif etme nasıl yapılır? İş başvurusu durumu pasif ne demek?
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İş başvurusu yapmak için gerekli olan profil statüsü aktifliğinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Arama motorlarında ise İŞKUR profil statüsü aktifleştirme nereden yapılır? İŞKUR profil statüsü aktif etme nasıl yapılır? İş başvurusu durumu pasif ne demek? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
İşkur profil oluşturma ile iş arayışınızı aktif hale getirebiliyorsunuz. Vatandaşlar ise İŞKUR profil statüsü aktifleştirme nereden yapılır? İŞKUR profil statüsü aktif etme nasıl yapılır? İş başvurusu durumu pasif ne demek? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenler haberimizde yer alıyor.
İŞKUR PROFİL STATÜSÜ AKTİF ETME NASIL YAPILIR?
İlk olarak https://www.iskur.gov.tr/ sitesine giriş yapmalısınız. Ardından sayfanın en üstünde alan " İş arayan" butonuna tıklayınız. Siteye üye olduktan sonra ise profilinize giriş yapınız. Telefon numarası eklenerek İŞKUR profil statünüzü aktifleştirebilirsiniz.