İŞKUR profil statüsü aktifleştirme nereden yapılır? İŞKUR profil statüsü aktif etme nasıl yapılır? İş başvurusu durumu pasif ne demek?

İş başvurusu yapmak için gerekli olan profil statüsü aktifliğinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Arama motorlarında ise İŞKUR profil statüsü aktifleştirme nereden yapılır? İŞKUR profil statüsü aktif etme nasıl yapılır? İş başvurusu durumu pasif ne demek? soruları aratılıyor. İşte detaylar...