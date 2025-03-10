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İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı şartları ve başvuru ekranı

İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı şartları ve başvuru ekranı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmi olarak açıkladı. OGM işçi alımı başvuruları, belirlenen tarihlerde İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki, OGM işçi alımı 2025 başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte, OGM işçi alımıyla ilgili tüm detaylar...

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı yapacağını resmen açıkladı. OGM personel alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman başlayacak? OGM iş başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte, başvuru süreci, son başvuru tarihi ve tüm detaylar...

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4.500 geçici işçi alımı için başvuru sürecini resmi olarak açıkladı. OGM işçi alımı başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı şartları ve başvuru ekranıİŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır

OGM İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online başvurularını kolayca tamamlayabilecekler. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonucunda adı çıkan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılma hakkı elde edecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde uygun pozisyonlarda çalışma fırsatı yakalayacaklar.

İŞKUR OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? OGM işçi alımı şartları ve başvuru ekranıOGM işçi alımı şartları ve başvuru ekranı

OGM İŞÇİ ALIMI 2025 AÇIK POZİSYONLAR!

Bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde çalışmak üzere açılan pozisyonlar aşağıdaki meslek grupları arasında yer alıyor:

  • Orman İşçisi
  • Arazöz Şoförü
  • Dozer Operatörü
  • Greyder Operatörü
  • Ekskavatör Operatörü
  • İş Makinesi Operatörü
  • Traktör Operatörü

Açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

TARIM VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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