İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi ise kura çekimi bekleniyor. Peki, İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?