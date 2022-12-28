İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı!
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Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları aratılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından şimdi ise kura çekimi bekleniyor. Peki, İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşkur üzerinden gerçekleşecek olan personel alımı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar şimdi ise İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR İşçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı!aramasını yapıyor. İşte merak edilenler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Kura çekimi 09:00 ile 18:00 saatleri arasında yapılacak.
İŞKUR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR kura çekimleri 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura sonuçları saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde duyurulacak.