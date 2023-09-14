İŞKUR işçi alımı ekranı 2023! 81 ilde KPSS şartsız 11.361 ilan yayında

İŞKUR, iş arayanlar için 11.361 ilan yayınladı! İŞKUR işçi alımı ilanları üzerinden kolay başvuru yapılabiliyor. Beden işçisi, şoför, paketleme işçisi başta olmak üzere genel işçi alımları yoğun ilgi görüyor. İşte 81 ilde İŞKUR işçi alımı detayları...

Türkiye genelinde ilkokul, lise mezunu adaylar için 11.361 işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden kabul ediliyor. İŞKUR işçi alımı ilanları yoğun ilgi görürken, beden işçisi, şoför, paketleme işçisi gibi birçok pozisyona başvurular devam ediyor. İşte ilanlar ve başvuru şartları!

İŞKUR İŞÇİ ALIMI KADROLARI

Beden İşçisi (Genel)

Servis Aracı Şoförü

Beden İşçisi (Temizlik)

Paketleme İşçisi

Depo İşçisi (Elleçleme)

Konfeksiyon İşçisi

Diğer Mobilya İşçileri

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR işçi alımlarına başvuru yapmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

"Meslek" yazan kutucuğa "İşçi" yazın ve arama sayfasına tıklayın. İl ve ilçelere göre filtreleme yapabilirsiniz. Ardından çalışmak istediğiniz ilana başvurabilir ve sonuçları bekleyebilirsiniz.

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların kayıt yapması gerekecek. Başvurular için İŞKUR kayıt bölümünden doğru bilgilerin girilmesi gerekecek.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A KAYIT OLMA REHBERİ



İŞKUR'a kayıt olmak oldukça önemlidir, çünkü iş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştırır ve işverenler için de iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için bir kaynak sağlar. İşte İŞKUR'a nasıl kayıt olacağınızın adımları:

İş Arayan mı, İşveren mi?: İlk adım olarak İŞKUR'a üye olurken iş arayan mı, yoksa işveren mi olduğunuzu belirlemeniz gerekmektedir. Bu seçimi yapmadan önce, hangi amaçla İŞKUR'u kullanmak istediğinizi düşünün.

E-posta veya Telefon Numarası Ekleyin: Üyelik oluştururken e-posta adresi veya telefon numarası gibi iletişim bilgilerinizi eklemelisiniz. Bu, İŞKUR tarafından iletişim kurmak ve onay kodu göndermek için gereklidir. En az birini girmeniz yeterlidir.

Üyelik Sözleşmelerini Kabul Edin: İşte bu adımda İŞKUR'un üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz gerekmektedir. Sözleşmeleri dikkatlice okuyun ve kabul edin.

Profil Bilgilerinizi Doldurun: Şifre, adınız, soyadınız gibi temel bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmalısınız. Bu bilgiler İŞKUR hesabınıza erişim sağlar ve kimliğinizi doğrulamada kullanılır.

Profilinizi Oluşturun: Profilinizi oluştururken öğrenim durumunuzu, özelliklerinizi, eğitim durumunuzu ve iş aradığınız pozisyonları aşama aşama doldurmalısınız. Özgeçmişinizi eklemek isterseniz, bu aşamada bir Word dosyası olarak ekleyebilirsiniz.

Profil Fotoğrafı Ekleyin: Profilinize bir fotoğraf eklemek iş bulma olasılığınızı artırabilir. Profil fotoğrafınızı yükleyin.

Danışman Ataması ve İş Bulma Süreci: İŞKUR, size bir danışman atar ve işverenler veya işçilerle sizi eşleştirmek için çalışmalarına devam eder. Danışmanınız, iş arama sürecinizi kolaylaştırmak için size rehberlik edecektir.

Alternatif Kayıt Yöntemi: İnternet üzerinden kayıt olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne giderek eğitim durumunuzu gösteren bir belge ile kayıt için başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili görevli personel size kayıt işlemleri konusunda yardımcı olacaktır.