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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı!
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İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları, üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yapılan başvuruların ardından, kura sonuçları açıklandı mı sorusu gündemde. Peki, İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur ve başvuru ekranına nasıl erişilir?

İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerine çalışma imkanı sunarak, hem maddi destek sağlamakta hem de iş deneyimi kazandırmaktadır. İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı üzerinden yapılan başvurular sonrası, kura sonuçları ile ilgili detaylar önem arz ediyor. İŞKUR Gençlik Programı'na başvurmak isteyen öğrenciler için süreç nasıl işliyor? Başvuru şartları, kura çekimi ve sonuçların açıklanması gibi konularda detaylı bilgiye ihtiyaç duyuluyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bir istihdam programıdır. Bu program, öğrencilerin eğitim süreçlerine maddi destek sağlarken, iş deneyimi kazanmalarına da olanak tanır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular, İŞKUR'un e-şube sayfası üzerinden online olarak yapılmaktadır. Öğrenciler, esube.iskur.gov.tr adresine giriş yaparak, gerekli bilgileri doldurup başvurularını tamamlayabilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI SONUÇLARI | İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl başvurulur? İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı!

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruların tamamlanmasının ardından, noter huzurunda kura çekimi yapılmaktadır. Kura sonuçları, üniversitelerin resmi web sitelerinde ve İŞKUR'un ilgili platformlarında ilan edilmektedir.

İŞKUR Gençlik Programı detayları için TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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