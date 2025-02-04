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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI! İŞKUR gençlik programı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? (Başvuru ekranı)

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İŞKUR, gençler için yeni bir program başlatıyor. İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri bir fırsat sunuyor. Peki, İŞKUR gençlik programı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını belirtti. Peki, İŞKUR Gençlik Programı nedir ve başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Kamu üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI! İŞKUR gençlik programı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kamu üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği yeni çalışma modelinin detaylarını anlatan Erdoğan, "Günlük 1083 TL'lik ödeme ile programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz" dedi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI! İŞKUR gençlik programı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? (Başvuru ekranı)
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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