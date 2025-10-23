İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları: 2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2025 İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar sonuçların açıklanacağı tarih ve sorgulama yöntemleri hakkında bilgi aramaya başladı. Başvuru sonuçlarını kolayca öğrenmek isteyen gençler için, nereden ve nasıl kontrol yapılacağına dair tüm detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken iş deneyimi kazanmalarını, cep harçlıklarını artırmalarını ve mezuniyet sonrası iş yaşamına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını amaçlayan bir destek ve eğitim programıdır.

Program kapsamında gençler üniversite kampüslerinde veya kendi alanlarına uygun yerlerde haftada azami 3 gün çalışabilecek ve çalıştıkları her gün için 1083 TL ödeme alacaklardır. Ayrıca İŞKUR, bu öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini de karşılayarak onları güvence altına alacaktır.

Program sadece maddi destek sunmakla kalmaz; aynı zamanda gençlere CV hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama motivasyonu, finansal okuryazarlık, halkla ilişkiler gibi kariyerlerine katkı sağlayacak eğitimler de sunar. Bu sayede iş hayatına geçişte "tecrübe eksikliği" sorununu ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'in açıklamasına göre, başvuru tarihleri her üniversitenin akademik takvimine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle tüm üniversiteler için ortak bir başlangıç ya da bitiş tarihi yoktur. Ancak ortak olan tek unsur, başvuru süresinin her üniversite için 5 gün ile sınırlı olmasıdır.

Bu nedenle öğrencilerin, öğrenim gördükleri üniversitenin resmi duyuru kanallarını ve İŞKUR'un genclik.iskur.gov.tr adresini takip etmeleri önemlidir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI:

Programın kura sonuçları her üniversitenin kendi takvimine ve işleyişine göre belirlenecektir. Yani, sonuçların açıklanma tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple, öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri gerekir. İŞKUR'un genel bir açıklama yaptığı durumda, bu bilgi de ayrıca paylaşılacaktır.

Kura sonuçları doğrudan öğrencilerin üniversitelerinin resmi web siteleri üzerinden yayınlanacaktır. Ayrıca, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan genclik.iskur.gov.tr ve İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden de detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür.

Öğrenciler, bu platformlar üzerinden:

Başvuru durumlarını,

Kura sonuçlarını,

Eğitim içeriklerini,

Çalışma takvimlerini

görüntüleyebilirler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa yalnızca üniversite öğrencileri başvurabilir. Detaylı olarak:

Türkiye'deki herhangi bir üniversitede örgün eğitim (ön lisans, lisans) alan,

Eğitimine devam eden,

18 yaşını doldurmuş,

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ya da sigorta kapsamında aktif çalışmayan öğrenciler öncelikli olarak programa kabul edilir.

Her öğrenci haftalık en fazla 3 gün, aylık ise maksimum 14 gün çalışabilir. Bu da öğrencilerin ders programlarıyla çakışmadan iş deneyimi kazanmalarını sağlar.