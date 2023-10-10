İŞKUR'dan 532 güvenlik görevlisi ilanı! İŞKUR e-Şube ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kocaeli özel güvenlik görevlisi ilanları

İŞKUR e-Şube platformunda açık ilanlara başvurular sürüyor. İş arayan vatandaşları istihdam etmek üzere 532 güvenlik görevlisi ilanı bulunuyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere açılan ilanlar 81 ili kapsıyor. İlanlarda silahlı ve silahsız olmak üzere iki kategori bulunuyor. İşte, İŞKUR 532 özel güvenlik görevlisi ilanları!

İŞKUR 532 özel güvenlik görevlisi ilanı yayınlandı. İŞKUR e-Şube ile güvenlik görevlisi ilanlarına başvuru yapmak mümkün. Türkiye genelini kapsayan ilanlar özel güvenlik görevlisi pozisyonunu içeriyor. İlan açan şirketler silahlı veya silahsız personel arıyor.

İŞKUR'DAN 532 GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANI

Sisteme kayıtlı toplam 532 ilan bulunuyor. İlanlarda 5188 Sayılı Yasa Gereği Silahlı veya silahsız Özel Güvenlik Kimlik kartına veya Özel Güvenlik çalışabilir belgesine sahip olma şartı aranıyor. Genellikle esnek vardiya sistemine yönelik çalışma modelleri bulunuyor.

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra yaşadığınız il ve ilçeye göre filtreleme yapabilir ve size uygun ilana başvurabilirsiniz.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR E-ŞUBE NASIL KULLANILIR?

İŞKUR'un internet üzerinden hizmet sunan platformu İşkur e-Şube, iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor. İşkur e-Şube'nin iş arayanlar için ve işverenler için farklı bölümleri vardır. İş arayanlar, e-Şube üzerinden iş ilanlarına başvurabilir, iş arama profilini oluşturabilir, iş görüşmelerini takip edebilir ve iş arama süreçlerini yönetebilirler. İşverenler ise e-Şube üzerinden iş ilanları oluşturabilir, iş başvurularını değerlendirebilir, işçi seçme süreçlerini yönetebilirler.

İşkur e-Şube'nin kullanımı ücretsizdir ve iş arayanlar ile işverenler için iş bulma ve işçi bulma süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. İşkur e-Şube'ye erişim için İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden kayıt olmanız gerekebilir.

İŞKUR E-ŞUBE KAYIT NASIL YAPILIR?

Bilgisayarınız veya mobil cihazınızın internet tarayıcısını açın. İşkur'un resmi web sitesini ziyaret edin.

Ana sayfada "Giriş Yap" veya "Üye Ol" seçenekleri bulunmaktadır. Üye olmadıysanız "Üye Ol" seçeneğine tıklayın. Daha önce üye olduysanız "Giriş Yap" seçeneği ile mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Üye olma işlemine başlamak için gerekli bilgileri sağlayın. İşkur e-Şube kaydı için genellikle aşağıdaki bilgiler gereklidir:

TC Kimlik Numarası

Adınız ve soyadınız

Doğum tarihiniz

İletişim bilgileriniz (e-posta adresi ve telefon numarası gibi)

Güvenlik soruları ve cevapları

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra "Kaydol" butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlayın.

Kaydınızı tamamladıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik Numaranızı ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.