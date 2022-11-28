İŞKUR çöktü mü, neden açılmıyor soruları gündeme geliyor. İŞKUR resmi internet sitesine girmek isteyen vatandaşlar sorun ile karşılaşıyor. İŞKUR neden açılmıyor, sorun mu var ve İŞKUR çöktü mü merak ediliyor. Peki, İŞKUR çöktü mü? İŞKUR neden açılmıyor?

İşkur neden açılmıyor, sorun mu var merak ediliyor. İŞKUR sitesine giren insanlar hata ile karşılaşıyor. İŞKUR neden açılmadığı araştırılıyor. İŞKUR çöktü mü? İŞKUR neden açılmıyor? sorularına yanıt aranıyor. İŞKUR çöktü mü? İŞKUR neden açılmıyor? Detaylar haberimizdedir…

İŞKUR ÇÖKTÜ MÜ?

İŞKUR resmi sitesine giren vatandaşlar sorun ile karşılaşıyor. İŞKUR sitesinin neden açılmadığı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldıktan sonra haberimiz güncellenecektir.

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