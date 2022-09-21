İskoçya – Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda? İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? İskoçya – Ukrayna maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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Uluslar Ligi'nde rekabet İskoçya – Ukrayna mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi grup 5. maçları İskoçya - Ukrayna karşı karşıya geleceği mücadele ile başlıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda? İskoçya – Ukrayna maçı saat kaçta? soruların yanıtları araştırılıyor. İskoçya – Ukrayna maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSKOÇYA – UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İskoçya – Ukrayna arasında Hampden Park stadyumunda oynanacak mücadele 21 Eylül Çarşamba günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA – UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya – Ukrayna arasındaki mücadele 21 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak.

İSKOÇYA – UKRAYNAMUHTEMEL 11'LER!

İskoçya: Gordon; Hendry, Hanley, Cooper; O'Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Dykes, Christie

Ukrayna: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov