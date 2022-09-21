İskoçya – Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda? İskoçya - Ukrayna maçı saat kaçta? İskoçya – Ukrayna maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?
Gündem Haberleri
İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Uluslar Ligi'nde heyecan İskoçya – Ukrayna maçıyla devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi grup 5. maçları İskoçya - Ukrayna karşı karşıya geleceği mücadele ile başlıyor. Maç öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İskoçya – Ukrayna maçı hangi kanalda? İskoçya – Ukrayna maçı saat kaçta?
Uluslar Ligi'nde rekabet İskoçya – Ukrayna mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi grup 5. maçları İskoçya - Ukrayna karşı karşıya geleceği mücadele ile başlıyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda? İskoçya – Ukrayna maçı saat kaçta? soruların yanıtları araştırılıyor. İskoçya – Ukrayna maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İskoçya – Ukrayna arasında Hampden Park stadyumunda oynanacak mücadele 21 Eylül Çarşamba günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
İskoçya – Ukrayna arasındaki mücadele 21 Eylül Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak.
İskoçya: Gordon; Hendry, Hanley, Cooper; O'Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Dykes, Christie
Ukrayna: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov