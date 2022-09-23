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İskoçya - Ukrayna maç özeti (VİDEO) İskoçya 3-0 Ukrayna maç özeti izle! İskoçya kaç kaç bitti?

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İskoçya - Ukrayna maç özeti (VİDEO) İskoçya 3-0 Ukrayna maç özeti izle! İskoçya kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi E grubu maçında İskoçya - Ukrayna karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-0'lık İskoçya galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte İskoçya - Ukrayna maç özeti! İskoçya - Ukrayna maç özeti izle (VİDEO) Ukrayna kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin katıldığı Avrupa Uluslar Ligi'nde şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadele tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Uluslar Ligi E grubu maçında İskoçya - Ukrayna karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık beraberlik ile sonuçlandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte İskoçya - Ukrayna maç özeti! İskoçya - Ukrayna maç özeti izle (VİDEO)

İSKOÇYA - UKRAYNA MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

İSKOÇYA - UKRAYNA MAÇ ÖZETİ

İskoçya - Ukrayna maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

İSKOÇYA - UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İskoçya - Ukrayna maçı, 3-0 skor ile sona erdi.

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