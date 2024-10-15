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İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
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İskoçya ve Portekiz arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.

İskoçya ve Portekiz arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı haline geldi. Maçın tarihi ve saati merak konusu olurken, aynı zamanda hangi kanaldan yayınlanacağı da sorgulanıyor. Maçın atmosferinin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Portekiz'in yıldız oyuncuları, yüksek formda olan kadrosuyla dikkat çekerken, İskoçya'nın kazanma arzusu ve ev sahipliği avantajı, karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli rol oynayacaktır. Peki, İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

İSKOÇYA- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya - Portekiz mücadelesi Hampden Park'ta 15 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İSKOÇYA- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya- Portekiz maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz muhtemel 11'ler: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Mendes, Silva, R. Neves, Jota, Fernandes, Leao, Ronaldo

İskoçya muhtemel 11'ler: Gordon, Ralston, Souttar, Hanley, Robertson, McLean, Gilmour, Doak, McTominay, Christie, Adams

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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