İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
İskoçya ve Portekiz arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın şifresiz olup olmadığı da futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
İskoçya ve Portekiz arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı haline geldi. Maçın tarihi ve saati merak konusu olurken, aynı zamanda hangi kanaldan yayınlanacağı da sorgulanıyor. Maçın atmosferinin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Portekiz'in yıldız oyuncuları, yüksek formda olan kadrosuyla dikkat çekerken, İskoçya'nın kazanma arzusu ve ev sahipliği avantajı, karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli rol oynayacaktır. Peki, İskoçya- Portekiz maçı ne zaman? İskoçya Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
İSKOÇYA- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
İskoçya - Portekiz mücadelesi Hampden Park'ta 15 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
İSKOÇYA- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoçya- Portekiz maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz muhtemel 11'ler: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Mendes, Silva, R. Neves, Jota, Fernandes, Leao, Ronaldo
İskoçya muhtemel 11'ler: Gordon, Ralston, Souttar, Hanley, Robertson, McLean, Gilmour, Doak, McTominay, Christie, Adams