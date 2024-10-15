İskoçya Portekiz kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İskoçya Portekiz özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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İSKOÇYA PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ?

İskoçya Portekiz maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSKOÇYA PORTEKİZ ÖZET

İskoçya Portekiz maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan İskoçya Portekiz maç özeti linki üzerinden İskoçya Portekiz özetine ulaşabilirsiniz.

İSKOÇYA PORTEKİZ ÖZET VİDEOSU

İSKOÇYA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMANDI?

İskoçya Portekiz maçı 15 Ekim 2024 günü oynandı.

İSKOÇYA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İskoçya Portekiz maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.