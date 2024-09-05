İskoçya Polonya maçı hangi kanalda? İskoçya Polonya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

İskoçya Polonya maçı hangi kanalda? İskoçya Polonya UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İskoçya Polonya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İskoçya Polonya maçını hangi kanal veriyor? İşte İskoçya Polonya maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSKOÇYA POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya Polonya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İskoçya Polonya maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki İskoçya Polonya maçını şifresiz izleyebilecekler.

İSKOÇYA POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya Polonya maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İSKOÇYA POLONYA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İskoçya Polonya maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İSKOÇYA POLONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya Polonya maçı, Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak.