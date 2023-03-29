İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı seçilen Hamza Yusuf hakkında birçok detay merak edilmekte ve internet üzerinden sık sık araştırılmakta. Peki, İskoçya'nın Başbakanı kimdir? İskoçya'nın Başbakanı Müslüman mı, değil mi?

İskoçya'da dün yapılan seçimle bölgesel yönetimin yeni başbakanı seçilen Hamza Yusuf, Başbakanlık resmi konutu Bute House'daki ilk gününde ailesine namaz kıldırırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Peki, İskoçya'nın Başbakanı kimdir? İskoçya'nın Başbakanı Müslüman mı, değil mi?

İSKOÇYA'NIN BAŞBAKANI KİMDİR?

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı seçilen Hamza Yusuf'dur.

İSKOÇYA'NIN BAŞBAKANI MÜSLÜMAN MI?

İskoçya parlamentosunda 28 Mart'ta yapılan oturumda Başbakan seçilen Yusuf ülkenin ilk Müslüman başbakanı olurken, ülkenin en genç milletvekili ve ilk Müslüman bakanı unvanlarının da sahibi. Şubat ayında Başbakan Nicola Sturgeon'un istifasıyla boşalan İskoçya Ulusal Partisi (SNP) liderliğine kullanılan oyların yüzde 52'sine tekabül eden 26 bin 32 oy ile seçilen 37 yaşındaki Yusuf, rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti. Pakistan asıllı Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmiş ve "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti.