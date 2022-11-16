Dünya Kupası oynanacak olan Uluslararası hazırlık maçlarından biri olan Türkiye - İskoçya öncesinde futbolseverler Milli Takımımızın rakibinin kadrosunu merak ediyor. 16 Kasım günü oynanacak olan Türkiye- İskoçya maçının öncesinde arama motorlarında İskoçya Milli Takım kalecisi kim? İskoçya'nın kalecisi kim? soruları aratıldı. İşte tüm merak edilenler...

İskoçya'nın kalecisi kim? sorusu gündemde yer alıyor. Uluslararası hazırlık maçlarından biri olan Türkiye- İskoçya maçı öncesi arama motorlarında İskoçya'nın kalecisi kim? sorusu aratıldı. Peki, İskoçya Milli Takım kalecisi kim? İskoçya'nın kalecisi kim? Craig Gordon kimdir? İşte detaylar...

İSKOÇYA MİLLİ TAKIM KALECİSİ CRAİG GORDON KİMDİR?

Craig Sinclair Gordon (d. 31 Aralık 1982), Scottish Premiership kulübü Heart of Midlothian'da kaleci olarak görev yapan İskoç futbolcudur. Gordon, kariyerine Heart of Midlothian takımında başladı. Cowdenbeath'te bir sezon (2001-02) kiralık oynadıktan sonra 2003 ve 2007 yılları arasında Hearts'ın birinci kalecisi oldu. Takımıyla 2005-06 sezonunda Scottish Cup'ı kazandı. 2007 yılında Premier League kulübü Sunderland, 9 milyon £ karşılığında onu transfer etti (kaleci olarak en yüksek bedelle transfer edilen Britanyalı kaleci oldu).

Sunderland'de geçirdiği ciddi sakatlığın ardından Gordon ile olan sözleşmeleri 2012 yılında feshedildi. İki yıl futbola uzak kaldıktan sonra Gordon, Temmuz 2014'te Celtic ile anlaştı. Celtic ile beş lig şampiyonluğu, iki Scottish Cup ve dört Scottish League Cup kazanan futbolcu; 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında süren yenilmezlik serisinde takımda yer aldı. Ayrıca 2004 ve 2010 yılları arasında İskoçya millî takımına düzenli olarak seçildi. Sakatlıklar kariyerini kesintiye uğratsa da 2014 yılında millî takım seviyesine geri döndü.

Edinburgh'da doğan Gordon, 1994 yılından 1999 yılına kadar Balerno Community Lisesi'nde okudu. Babası David Gordon, İskoçya'nın Doğu ligindeki kulüplerinde oynadı ve Gordon, çocukluğunu Cumartesi günleri öğleden sonraları onu oynarken izleyerek geçirdi. Gordon, futbol kariyerine yerel takımlardan Currie Boys Football Club'da kaleci olarak başladı ve daha sonra Heart of Midlothian (Hearts) gençlik gelişim programına katıldı ve oradan mezun oldu. 1999-2000 sezonunda Scottish Youth Cup'ı kazanan Hearts takımı, Hampden Park'taki finalde Rangers'ı 5-3 yendi. 2000-01 sezonunu John McGlynn'in antrenörlüğünde SPL Under-18 League'de geçirdi.

Gordon, 2001 yılında alt lig kulübü Cowdenbeath'e kiralandı. Orada bulunduğu dönemde düzenli olarak Hearts ile antrenman yapmaya devam etti, ancak haftada iki akşam Cowdenbeath antrenmanlarına katıldı. İlk profesyonel maçına Forthbank'ta Stirling Albion karşısında çıktı ve Hearts'a geri çağrılmadan önce toplam 13 maçta oynadı. Gordon'ın olduğu dönemde Cowdenbeath, evinde yenilmezlik serisi yakalamıştı. Deplasmandaki 3-1 kazandıkları Queen of the South maçında övgü almışlardı. O sezon ligi Queens domine etmişti, ancak Gordon'ın yaptığı kurtarışlar rakip teknik direktör John Connolly'nin onu "sansasyonel" olarak övmesini sağladı.

Gordon, Hearts takımı ile ilk maçına 6 Ekim 2002 tarihinde 1-1 berabere kaldıkları Livingston karşısında çıktı. Sezondaki diğer karşılaşması 25 Ocak 2003 tarihinde, Scottish Cup üçüncü turunda 4-0 yendikleri Falkirk karşılaşması oldu. 2003-04 sezonunda Hearts'ın birinci kalecisi Tepi Moilanen'den formayı aldı ve Hearts'ın 29 lig maçında kaleye geçti. Gordon, Avrupa turnuvalarındaki ilk maçına 6 Kasım 2003 tarihinde UEFA Kupası ikinci turunun ilk ayağında Fransa ekibi Bordeaux karşısında çıktı. Maçta gol yemedi ve 1-0'lık galibiyete katkıda bulundu. Ancak Heart, Edinburgh'da 2-0 yenilerek tur atlayamadı. O yıl gösterdiği performansla Scottish PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülüne aday gösterilse de, ödülü Celtic orta sahası Stephen Pearson kazandı.[23] Teknik direktör Craig Levein, Gordon'ın performansını överek "müthiş" bir sezon geçirdiğini ve kendisini başlangıçta birkaç maç için düşündüğünü ama "yaptığı şeylerle onu [as takımdan] dışarı çıkaramadığını" söyledi.

Gordon, 2004 yılında İskoçya millî takımına düzenli olarak alınmaya başladı ve 2005-06 sezonunda istikrarlı bir performans sergileyerek Hearts'ın ligi ikinci bitirmesine, Scottish Cup'ı ise kazanmasına katkıda bulundu. Penaltılara kalan final maçında Gretna'ya karşı Derek Townsley'nin penaltısını çıkarmıştı. O sezon, İskoç Futbol Yazarları Derneği tarafından Yılın Oyuncusu seçildi ve 1986 yılında Sandy Jardine'dan beri bu ödülü kazanan ilk Hearts futbolcusu oldu. Ayrıca ondan önce bu ödülü kazanan ilk kaleci 1993 yılında Rangers'ın kalecisi Andy Goram'dı. 2006-07 sezonunun çoğu futbolcunun takımdan ayrılacağı söylentileriyle geçiyordu, özellikle de futbol kulübün sahibi Vladimir Romanov'a karşı bir bildiri yayınlanmasının ardından. Bu açıklamanın mekânı olan Hearts'ın Riccarton antrenman sahası, medyanın Gordon, Paul Hartley ve kaptan Steven Pressley'yi kastederek bu oyunculara "Riccarton Üçlüsü" adını vermesine yol açtı. 2006 yılının sonunda Rangers, Aston Villa, Arsenal ve Manchester United takımları oyuncuya olan ilgisini açıkladı. Arsenal teknik direktörü Arsène Wenger, iskoçya formasıyla Gordon'ı Euro 2008 elemelerinde Fransa'yı 1-0 yendikleri maçta izledi. Gordon'ın "varlığı ve iyi top tutmasıyla çok iyi bir kaleci gibi göründüğünü" söyledi. Gordon, yükselen formunu Ekim 2006'daki Edinburgh derbisinde yaptığı çapraz kurtarışla gösterdi. Sonraki ay Pressley'nin takımdan ayrılmasıyla Hearts'ın yeni kaptanı olarak seçildi. Hearts'ın hasta olduğunu açıklamasına rağmen Aralık 2006'daki Dundee United maçında yedek kulübesinde "düşürülmesi" basın tarafından disiplin sorunları olarak gösterildi. Üç gün sonra Hibernian karşısındaki Edinburgh derbi maçında yeniden kaleye geçti. Transfer sezonunun kapanışından dört gün önce 27 Ocak 2007 tarihinde Rangers karşısında kadroya alınmadı ve kulüp tarafından transferini müzakere ettikleri doğrulandı. Gordon, transfer sezınu kapanırken Hearts futbolcusu olarak kaldı.