İskoçya İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İskoçya İsviçre maçı ne oldu?

İskoçya İsviçre maçı kaç kaç? EURO 2024 günün önemli mücadelelerinden İskoçya İsviçre maçı oynanıyor. İskoçya İsviçre maçı kaç kaç merak ediliyor. İskoçya İsviçre canlı maç anlatımı ve golleri atanlar, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

İskoçya İsviçre maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI CANLI YAYIN

İskoçya İsviçre maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İskoçya İsviçre maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya İsviçre maçı saat 22.00'de başlayacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya İsviçre maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoçya İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İskoçya İsviçre maçı Köln'de, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.