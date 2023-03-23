İskoçya - İsveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İskoçya - İsveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskoçya - İsveç maçı oldu. Peki, İskoçya - İsveç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Mart İskoçya - İsveç maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İskoçya - İsveç maçı ne zaman başlayacak? İskoçya - İsveç maçının özeti nerede yayınlanır? İskoçya - İsveç maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...