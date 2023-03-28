İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskoçya - İspanya maçı oldu. Peki, İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İskoçya - İspanya maçı ne zaman başlayacak? İskoçya - İspanya maçının özeti nerede yayınlanır? İskoçya - İspanya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İskoçya - İspanya maçı olacak. Peki, İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
İskoçya - İspanya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.
Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.
Maç, Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak.