İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskoçya - İspanya maçı oldu. Peki, İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İskoçya - İspanya maçı ne zaman başlayacak? İskoçya - İspanya maçının özeti nerede yayınlanır? İskoçya - İspanya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...