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İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskoçya - İspanya maçı oldu. Peki, İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İskoçya - İspanya maçı ne zaman başlayacak? İskoçya - İspanya maçının özeti nerede yayınlanır? İskoçya - İspanya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün İskoçya - İspanya maçı olacak. Peki, İskoçya - İspanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Mart İskoçya - İspanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

İskoçya - İspanya UEFA Euro 2024 Eleme maçı 28 Mart 2023 Salı günü yani bugün saat 21:45 'de başlayacak.

Maçı S Sport + platformundan izleyebilirsiniz.

Maç, Glasgow'da, Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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