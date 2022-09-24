İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? İskoçya - İrlanda maçı saat kaçta? İskoçya - İrlanda maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İskoçya - İrlanda arasındaHampden Park stadyumunda oynanacak mücadele 24 Eylül Cumartesi günü S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

İskoçya - İrlanda arasındaki mücadele 24 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.