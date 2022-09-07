İski: "Sultangazi'deki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekildi." açıklamasının ardından vatandaşlar, İSKİ mavi su nedir, ne işe yarar? merak etti. İşte detaylar...

İSKİ MAVİ SU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı yönündeki haberlere ilişkin, "Olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerimiz problemin yaşandığı yere intikal etmiştir. Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş, ardından kanal idaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan, kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır" açıklamasını yaptı.

İski, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Sultangazi ilçesinde tıkanan bir atık su hattından sokağa mavi renkli su aktığı haberleri yer almıştır. Olayın meydana gelmesinin ardından ekiplerimiz problemin yaşandığı yere intikal etmiştir. Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş, ardından kanal idaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan, kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır.

"ATIK SU TESİS BULUNMAYAN İŞLETME İLE İLGİLİ İŞLEM YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Öte yandan, 22 Mart 2022'de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak ' İski Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir. Ayrıca yatırım programımızda bölge altyapısını iyileştirecek çalışmalar da yer almaktadır."

İSKİ'DEN MAVİ SU AÇIKLAMASI

Sultangazi'de 2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarkeni mahalle sakinleri durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaparken konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada," Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal, İdaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022'de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir." denildi.