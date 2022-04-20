İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 20 Nisan 2022 Çarşamba Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Zeytinburnu ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 20 Nisan 2022 Zeytinburnu su kesintisi listesi…

İstanbul Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulSarıyerFatih Sultan Mehmet Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 14:1720.4.2022 16:30
İstanbulEsenyurtSultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhan Gazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah,Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah,Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehterçeşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler MahEsenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir.20.04.2022 13:5520.4.2022 16:00
İstanbulArnavutköyÖmerli Mah,Deliklikaya Mah,Hastane Mah,Hadımköy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 14:0320.4.2022 18:00
İstanbulArnavutköyHastane Mah,Yassıören Mah,Ömerli Mah,Yeşilbayır Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy MahEsenyurt Terfi Merkezi Arıza Sonrası Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir.20.04.2022 13:5520.4.2022 16:00
İstanbulBeykozTokatköy Mah,Akbaba Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 13:5220.4.2022 15:00
İstanbulŞişliPaşa Mah,Duatepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 12:5520.4.2022 16:00
İstanbulEyüpGöktürk Merkez Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 12:2820.4.2022 15:00
İstanbulTuzlaMimar Sinan Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 12:1520.4.2022 14:00
İstanbulKağıthaneŞirintepe Mah,Sultan Selim Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 12:1220.4.2022 16:00
İstanbulÜsküdarValide-İ Atik Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 11:5720.4.2022 13:00
İstanbulArnavutköyNenehatun MahŞebeke Hattı Yenilemesi20.04.2022 11:5520.4.2022 18:00
İstanbulArnavutköyYassıören Mah,Ömerli Mah,Hastane MahŞahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir20.04.2022 10:3620.4.2022 14:00
İstanbulSilivriBeyciler Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 11:1120.4.2022 15:00
İstanbulEsenyurtÖrnek Mah,İnönü Mah,Koza Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel MahŞahintepe Terfi Merkezinde Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisinden Dolayı Esenyurt Terfi Yeterli Su Alamadığından Basınç Düşüklüğü Meydana Gelmiştir20.04.2022 10:3620.4.2022 14:00
İstanbulÜsküdarKirazlıtepe Mah,Güzeltepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 10:2920.4.2022 13:00
İstanbulBeyoğluAsmalı Mescit Mah,Tomtom Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 10:1120.4.2022 13:30
İstanbulFatihHaseki Sultan MahŞebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi20.04.2022 09:5920.4.2022 11:00
İstanbulÜmraniyeYukarı Dudullu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 09:3620.4.2022 13:30
İstanbulŞişliKuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy MahKağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.20.04.2022 09:2120.4.2022 11:00
İstanbulKağıthaneOrtabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye MahKağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.20.04.2022 09:2120.4.2022 11:00
İstanbulEyüpMithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Mimar Sinan Mah,Göktürk Merkez Mah,Güzeltepe MahKağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.20.04.2022 09:2120.4.2022 11:00
İstanbulBeşiktaşVişnezade Mah,Muradiye MahKağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.20.04.2022 09:2120.4.2022 11:00
İstanbulBeyoğluKocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu MahKağıthane Eskı Terfı Merkezınde Ki Elektrik Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.20.04.2022 09:2120.4.2022 11:00
İstanbulGAZİOSMANPAŞAŞemsipaşa Mah,Fevzi Çakmak Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 08:5620.4.2022 13:00
İstanbulBakırköyBasınköy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası20.04.2022 08:5020.4.2022 14:00
İstanbulEyüpNişancı Mah,Defterdar MahŞebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi20.04.2022 08:3420.4.2022 10:00

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Haberler.com - Gündem

Su Kesintisi, Gündem, Haberler

title