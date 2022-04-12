İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler

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İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İSKİ İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi: 12 Nisan 2022 Salı Zeytinburnu sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'da Zeytinburnu ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Zeytinburnu ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 12 Nisan 2022 Zeytinburnu su kesintisi listesi…

İstanbul Zeytinburnu sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 12 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

12 NİSAN 2022 SALI ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ZEYTİNBURNU SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İlİlçeMahalle/ SokakArıza SebebiBaşlamaBitiş
İstanbulŞileKumbaba Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 15:3012.4.2022 17:00
İstanbulFatihŞehremini Mah,Mevlanakapı Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 15:0512.4.2022 18:00
İstanbulEyüpRami Yeni Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 13:1812.4.2022 17:00
İstanbulArnavutköyMustafa Kemal Paşa Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:0512.4.2022 18:00
İstanbulBaşakşehirŞamlar Mah,Kayabaşı MahKayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.12.04.2022 14:2212.4.2022 17:00
İstanbulArnavutköyBoğazköy İstiklal MahKayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.12.04.2022 14:2212.4.2022 17:00
İstanbulÇatalcaÇakıl Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 14:0312.4.2022 16:00
İstanbulSultangaziMalkoçoğlu MahŞebeke Hattı Branşman Bağlantısı12.04.2022 13:4512.4.2022 17:00
İstanbulBeykozÇiğdem Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 13:4112.4.2022 15:00
İstanbulKadıköyMerdivenköy Mah,Dumlupınar Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 13:3012.4.2022 16:30
İstanbulEyüpDüğmeciler Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 13:1812.4.2022 15:00
İstanbulMaltepeGülsuyu Mah,Gülensu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 12:5512.4.2022 14:30
İstanbulÜsküdarGüzeltepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 08:4512.4.2022 13:00
İstanbulGAZİOSMANPAŞABağlarbaşı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 12:0012.4.2022 15:00
İstanbulEyüpGüzeltepe Mah,Emniyettepe MahKağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.12.04.2022 11:5812.4.2022 14:00
İstanbulŞişliMeşrutiyet Mah,Halaskargazi Mah,19 Mayıs Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:4012.4.2022 17:00
İstanbulTuzlaAydıntepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:4612.4.2022 14:00
İstanbulSilivriDanamandıra Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:4612.4.2022 15:00
İstanbulÜsküdarGüzeltepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 08:4512.4.2022 12:00
İstanbulBağcılar15 Temmuz Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:1712.4.2022 14:00
İstanbulBeyoğluKaptanpaşa Mah,Kücük Piyale Mah150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:0712.4.2022 14:00
İstanbulArnavutköyMustafa Kemal Paşa Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 11:0512.4.2022 14:00
İstanbulBeyoğluŞehit Muhtar Mah,Kocatepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 10:3112.4.2022 13:30
İstanbulSultangaziUğur Mumcu Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 09:5912.4.2022 12:00
İstanbulKağıthaneŞirintepe Mah,Sultan Selim Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 10:0412.4.2022 13:00
İstanbulArnavutköyYunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal MahŞebeke Hattı Branşman Bağlantısı12.04.2022 10:0912.4.2022 17:00
İstanbulBaşakşehirBahçeşehir 1Kısım Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 09:5212.4.2022 13:00
İstanbulBakırköyŞenlikköy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 08:0312.4.2022 12:00
İstanbulGAZİOSMANPAŞAYıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 09:3912.4.2022 12:00
İstanbulEsenyurtOsmangazi MahŞebeke Hattı Branşman Bağlantısı12.04.2022 09:2312.4.2022 12:30
İstanbulSancaktepeOsmangazi Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 09:1612.4.2022 12:00
İstanbulBaşakşehirŞahintepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 09:0512.4.2022 12:00
İstanbulÜsküdarGüzeltepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 08:4512.4.2022 11:00
İstanbulBakırköyŞenlikköy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası12.04.2022 08:0312.4.2022 10:00
İstanbulBakırköyYeşilyurt Mah,Yeşilköy Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım MahYeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.12.04.2022 06:1212.4.2022 16:00
İstanbulFatihCerrahpaşa Mah,Aksaray Mah200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası11.04.2022 22:4812.4.2022 3:00

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