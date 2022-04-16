İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 16 Nisan 2022 Cumartesi Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Üsküdar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Üsküdar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 16 Nisan 2022 Üsküdar su kesintisi listesi…
İstanbul Üsküdar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 16 Nisan 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Üsküdar ilçesinde 16 Nisan 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle/ Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Üsküdar
|Bahçelievler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 14:18
|16.4.2022 16:00
|İstanbul
|Üsküdar
|Valide-İ Atik Mah,Mimar Sinan Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|16.04.2022 08:37
|16.4.2022 11:00