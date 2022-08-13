İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Üsküdar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Üsküdar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 13 Ağustos 2022 Üsküdar su kesintisi listesi…

İstanbul Üsküdar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 13 Ağustos 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 13 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Üsküdar Ferah Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.08.2022 08:23 13.8.2022 10:00 İstanbul Üsküdar Yavuztürk Mah İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 13.08.2022 05:39 13.8.2022 10:00

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