İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 10 Temmuz 2022 Pazar Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2022 Pazar günü İstanbul'da Üsküdar ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Üsküdar ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 10 Temmuz 2022 Üsküdar su kesintisi listesi…
İstanbul Üsküdar sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 10 Temmuz 2022 Pazar tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
10 TEMMUZ 2022 PAZAR ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ÜSKÜDAR SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Üsküdar
|Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah,Küçük Çamlıca Mah,Zeynep Kamil Mah,Yavuztürk Mah,Muratreis Mah,Küplüce Mah,Ferah Mah,Burhaniye Mah,Altunizade Mah,Kuleli Mah,Kısıklı Mah,Güzeltepe Mah
|Enerjı Kesıntısı
|10.07.2022 04:50
|10.7.2022 8:00
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