İSKİ İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi: 14 Nisan 2022 Perşembe Ümraniye sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Ümraniye sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 14 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul’un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...

14 NİSAN 2022 PERŞEMBE ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.

ÜMRANİYE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 gününe ait elektrik kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. Bölgenizde yaşanan elektrik kesintisi veya arızası için yetkililerle görüşebilirsiniz.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Gümüşsuyu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 14:05 14.4.2022 17:00 İstanbul Üsküdar Valide-İ Atik Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 13:48 14.4.2022 14:30 İstanbul Kağıthane Nurtepe Mah,Merkez Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 12:46 14.4.2022 17:00 İstanbul Fatih Beyazıt Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 11:21 14.4.2022 13:30 İstanbul Çekmeköy Koçullu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 10:23 14.4.2022 13:00 İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 10:15 14.4.2022 13:00 İstanbul Eyüp Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Merkez Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 10:14 14.4.2022 13:00 İstanbul Sultangazi Sultançiftliği Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 09:56 14.4.2022 12:30 İstanbul Çatalca Yalıköy Mah Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi 14.04.2022 09:13 14.4.2022 18:00 İstanbul Beşiktaş Nisbetiye Mah,Levent Mah 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 09:16 14.4.2022 13:00 İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı 14.04.2022 08:44 14.4.2022 15:00 İstanbul Fatih Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah Şebeke Hattı Deplase Çalışması 14.04.2022 08:20 14.4.2022 14:00 İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Mah 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası 14.04.2022 08:12 14.4.2022 14:00

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