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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi!

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İSKİ Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

16 TEMMUZ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 16-17 Temmuz 2024 İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ su kesintisi açıklaması şu şekildedir:

"Sevgili İstanbul Sakinleri, bir arıza sonrasında su hizmetlerimizi tekrar başlattığımızda, sistemin tam kapasiteyle çalışması ve su basıncının istenen seviyeye ulaşması biraz zaman alabilmektedir. Bu durum, özellikle yüksek konumlardaki ev ve iş yerlerinde suyun daha geç gelmesine neden olabilir. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür eder, suyunuzun kısa süre içinde normal akışına döneceğini bilginize sunarız."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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